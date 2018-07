Suíça empata no Chipre e embola Grupo E na Europa A Suíça complicou o que parecia uma certa classificação à Copa do Mundo de 2014 pelo Grupo E das Eliminatórias Europeias. Neste sábado, no único jogo do dia no Velho Continente - o Rússia foi novamente adiado por conta da neve -, os suíços foram até o Chipre e não saíram de um empate sem gols em Strovolos.