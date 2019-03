Suíça estreia nas Eliminatórias para a Eurocopa com vitória sobre a Geórgia

A Suíça venceu a Geórgia por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, pela estreia das seleções no Grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Os gols do triunfo em Tbilisi foram marcados por Steven Zuber e Denis Zakaria, ambos no segundo tempo.

Carente da presença dos atacantes Xherdan Shaqiri e Haris Seferovic, a Suíça teve dificuldades no primeiro tempo contra a seleção da Geórgia, que estava invicta há oito partidas em casa. A placar foi inaugurado aos 11 minutos da etapa final, após jogada de Breel Embolo e conclusão de Zuber. Zakaria pegou rebote aos 34 e fechou a conta.

A primeira rodada da chave vai ser encerrada ainda neste sábado, com o confronto entre Gibraltar, o mandante, e Irlanda. Das cinco seleções integrantes do Grupo D, a Dinamarca vai folgar neste fim de semana.

Desde que se classificou para disputar a Eurocopa de 2004, a Suíça só ficou de fora da competição continental uma vez, em 2012, e nunca deixou de disputar uma Copa do Mundo no período. Já a Geórgia, país independente desde 1991, quando se separou da União Soviética, nunca conquistou vaga em nenhuma das duas competições.

As duas seleções vão voltar a jogar pelo Grupo D das Eliminatórias na terça-feira. A Suíça vai receber a Dinamarca, na Basileia, enquanto a Georgia vai visitar a Irlanda, em Dublin.