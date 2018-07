Suíça ficará no Guarujá se garantir vaga para Copa do Mundo

BASILEIA - A Suíça ainda não se classificou para a Copa de 2014, mas já reservou sua sede, caso garanta a vaga. A seleção usará o Guarujá como base durante o torneio, mais especificamente o hotel Casa Grande, na beira da praia da Enseada.

Nos últimos meses, seleções de todo o mundo vem buscando por um lugar adequado para usar como base no Brasil diante da dificuldade que terão para viajar por todo o País, dadas as suas dimensões. A opção dos suíços pela praia paulista foi justamente baseada no fato de não estar em uma grande cidade e ficar razoavelmente perto de um aeroporto.

Outro fator que pesou foi o clima. Segundo o técnico Ottmar Hitzfeld, as condições climáticas no Guarujá durante o inverno brasileiro serão "compatíveis às do verão europeu".

Liderando seu grupo nas Eliminatórias, a Suíça luta para participar de sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Está invicta há seis jogos nas Eliminatórias e tomou apenas um gol.

Os suíços terão de jogar ainda mais seis partidas. Hoje, a equipe tem quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, a Albânia (14 a 10). A seguir vêm Islândia (9), Noruega (8), Eslovênia (6) e Chipre (4).