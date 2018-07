Suíça pede o apoio da torcida brasileira na Arena Corinthians

Diante do duro desafio de enfrentar a Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo, restou à seleção da Suíça contar com o apoio da torcida para derrotar a equipe de Lionel Messi, nesta terça-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O técnico Ottmar Hitzfeld disse nesta segunda que o apoio dos brasileiros será importante para garantir a passagem às quartas de final.

"Acredito que de fato os torcedores neutros, como os brasileiros, vão querer que a Suíça ganhe, até pela rivalidade grande existente entre os países", disse o treinador. "Sem dúvida devemos ter a torcida a nosso favor e isso é muito importante. Mas temos que ter estabilidade em campo e jogar uma partida perfeita para nos classificarmos", afirmou o capitão suíço, o volante Gokhan Inler.

A proximidade com o país-sede da Copa tem atraído muitos argentinos para acompanhar a Copa no Brasil. Porém, na partida em São Paulo o número de turistas devem ficar abaixo dos 100 mil que estiveram em Porto Alegre, na última semana, para o jogo contra a Nigéria. Para o confronto contra a Suíça, a expectativa da Associação de Futebol da Argentina (AFA) é que o estádio tenha até 12 mil argentinos.

Segundo Hitzfeld, a atmosfera decisiva da partida e a chance de contar com o apoio dos brasileiros são a chance ideal para os suíços fazerem história e jogarem uma quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954. "Temos pela frente uma oportunidade histórica para o futebol suíço se desenvolver e estar entre os oito primeiros da Copa. Vamos jogar contra a Argentina, bicampeã mundial, e todos estão se sentindo ansiosos", explicou.