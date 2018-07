Suíça pune 9 jogadores por manipulação de resultados

Com isso, a entidade passa a ser a primeira a tomar este tipo de medida usando informações da grande investigação realizada pela polícia alemã em toda a Europa para punir dirigentes, árbitros e atletas por esquema com bolsas de apostas.

Os punidos jogam em pequenas equipe da Suíça, como Thun, Gossau, Slavonija. Destes, um foi suspenso por três anos, dois por dois anos, um por um ano, e outros cinco não têm previsão de volta aos gramados.

A Suíça vive situação semelhante à da Itália em 2006, quando um escândalo envolvendo a arbitragem do país, que acabou punindo a Juventus, foi revelado às vésperas da Copa do Mundo. A seleção suíça está no Grupo H da competição, ao lado de Honduras, Chile e Espanha, adversária da estreia, no dia 16 de junho.