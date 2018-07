Suíça sofre, mas marca gol na fim para derrotar a Jamaica em amistoso

LUCERNA - A seleção da Suíça preocupou seus torcedores nesta sexta-feira ao ter dificuldade para vencer a modesta Jamaica, por 1 a 0, em casa, na cidade de Lucerna. O amistoso faz parte da preparação do time suíço para a Copa do Mundo.

Apesar da condição de cabeça de chave no Mundial, a Suíça só conseguiu se impor diante dos jamaicanos no fim do segundo tempo. Aos 39 minutos, Josip Drmic marcou o único gol da partida e assegurou o triunfo dos anfitriões. O atacante do Bayer Leverkusen entrou no segundo tempo e anotou seu terceiro gol em dois amistosos disputados neste ano.

Antes da estreia na Copa, a equipe suíça ainda vai enfrentar o Peru, na mesma cidade, no dia 3 de junho. A seleção está no Grupo E do Mundial, ao lado de França, Equador e Honduras. A estreia será contra os equatorianos no dia 15, em Brasília.