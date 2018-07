Suíça sugere que investigação sobre Fifa pode levar cinco anos

O procurador-geral da Suíça sugeriu que a investigação sobre a suposta corrupção na Fifa pode levar cinco anos.

"Realisticamente, em todas as grandes investigações, mais de cinco anos é ruim", Michael Lauber, disse à rádio SRF, em uma entrevista transmitida no sábado. "Sempre depende de como as partes das investigações trabalham com o procurador-geral".

Lauber disse no mês passado que a investigação, que começou em março, ainda não havia chegado à metade do caminho.

A escolha das sedes para a Copa do Mundo em 2018 e 2022, na Rússia e no Qatar, também é um dos assuntos que seu escritório está investigando. Ele também abriu uma investigação criminal sobre o presidente da Fifa, Sepp Blatter, um movimento que levou o comitê de ética da Fifa suspendê-lo.

Lauber disse à SRF que a cooperação da Fifa com seu escritório tinha sido boa, mas poderia ser ainda melhor.