Suíça vence fora de casa e fica perto de vaga na Copa

LONDRES - A Suíça está muito perto de garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Nesta terça-feira, até poderia carimbar o passaporte, mas a combinação de resultados para isso não deu certo. Em campo, os suíços fizeram a sua parte e derrotaram a Noruega por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa, na cidade norueguesa de Oslo.

Com os dois gols de Fabian Schaer - aos 12 minutos do primeiro tempo e aos seis da segunda etapa -, a Suíça manteve uma folgada vantagem na liderança do Grupo E, agora com 18 pontos. A segunda colocação é da Islândia, que chegou a 13 com a vitória em casa sobre a Albânia por 2 a 1. E o terceiro lugar é da Eslovênia, com 12 pontos após vencer o Chipre por 2 a 0 como visitante.

Como faltam apenas duas rodadas para o final das Eliminatórias, a Suíça depende apenas de uma vitória em qualquer um dos jogos restantes. No dia 11 de outubro, a primeira chance será fora de casa contra a Albânia. Depois, no dia 15, poderá fazer a festa com os seus torcedores contra a Eslovênia.

GRUPO G

Em uma situação totalmente diferente da chave da Suíça, o Grupo G apresenta muito equilíbrio na briga pela vaga na Copa. Grécia e Bósnia-Herzegovina ganharam seus jogos nesta terça e seguem empatados na liderança, com 19 pontos. Os gregos suaram para derrotar em casa a seleção da Letônia por 1 a 0 - gol de Salpingidis, aos 13 minutos do segundo tempo. Já os bósnios eliminaram a Eslováquia (12 pontos) com uma vitória como visitante por 2 a 1.

Nas duas últimas rodadas, Grécia leva uma ligeira vantagem por jogar duas vezes em casa, enquanto que a Bósnia-Herzegovina atua primeiro como mandante e depois como visitante. No dia 11 de outubro, os gregos encaram a Eslováquia e, no dia 15, o rival será Liechtenstein. A sequência dos bósnios é contra Liechtenstein e Lituânia.

OUTROS JOGOS

Em outras partidas que só serviram para cumprimento de tabela, os resultados foram: Macedônia 1 x 2 Escócia e País de Gales 0 x 3 Sérvia (Grupo A); e Luxemburgo 3 x 2 Irlanda do Norte (Grupo F). Na derrota dos galeses, em Cardiff, o meia Gareth Bale, contratado na semana passada pelo Real Madrid junto ao Tottenham, jogou por 30 minutos.