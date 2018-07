Suíço Basel surpreende o Bayern de Munique

O reserva Valentin Stocker marcou o gol dos campeões suíços aos 41 minutos do segundo tempo com um chute que passou entre as pernas do goleiro Manuel Neuer.

O Bayern tinha escapado de tomar o gol em duas jogadas no primeiro tempo da partida, em finalizações de Aleksandar Dragovic e Alexander Frei que bateram na trave.

O Basel estava na chave do Manchester United na fase de grupos e foi um dos responsáveis pela eliminação do time inglês do principal torneio de clubes da Europa.

Para o Bayern, este foi mais um revés. O time vive uma fase ruim no Campeonato Alemão e está quatro pontos atrás do líder Borussia Dortmund.

(Por Brian Homewood)