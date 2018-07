Suíço Massimo Busacca chefiará arbitragem da Fifa O ex-árbitro suíço Massimo Busacca foi anunciado nesta quarta-feira como chefe do departamento de arbitragem da Fifa. Ele, que encerrou a sua carreira no apito há pouco tempo, começará a exercer o cargo no dia 1.º de agosto. A indicação faz parte do novo programa da entidade para melhorar a qualidade dos juízes pelo mundo.