Suíço Von Bergen está fora da Copa do Mundo

Von Bergen deixou o campo aos cinco minutos depois de o pé esquerdo do atacante francês Olivier Giroud atingir seu olho, deixando-o com uma ferida sangrando perto do olho esquerdo.

A SFV informou que o ex-jogador do Genoa e do Palermo sofreu uma fratura do lado esquerdo do rosto.

"O defensor de 31 anos vai retornar à Suíça o mais rápido possível e passará por tratamento com um especialista", disse um comunicado da federação suíça.

A Suíça, que tem três pontos em dois jogos no Mundial, enfrenta Honduras em sua última partida pelo Grupo E da Copa em Manaus, na quarta-feira.

(Reportagem de Brian Homewood)