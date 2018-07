Suíços dizem que relatório pode prejudicar investigação da Fifa

A Procuradoria suíça se refere ao relatório de 380 páginas que a Federação Alemã divulgou nesta sexta. O documento seria o resultado de uma suposta investigação independente sobre as suspeitas de pagamento de propina para a Alemanha vencer a disputa para sediar a Copa do Mundo de 2006.

"A publicação de um relatório como esse aumentar o risco de conspiração", afirmou um dos procuradores. Ele disse ainda que "lamenta profundamente" a divulgação do documento. As autoridades da Suíça investigam principalmente um pagamento de 6,7 milhões de euros feito pela Federação à Fifa, em 2005.

As suspeitas recaem sobre Franz Beckenbauer, chefe da candidatura alemã naquela disputa. O ídolo do futebol alemão é suspeito de corrupção. Em outubro do ano passado, a revista Der Spiegel publicou denúncia de que a candidatura da Alemanha contava com uma "caixa-preta" com a qual teria comprado votos de integrantes do Comitê Executivo da Fifa naquela disputa.