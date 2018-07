Sul-coreano brilha, Tottenham goleia o Watford e segue na perseguição ao Chelsea

Se ainda há alguma possibilidade de o Chelsea perder o título do Campeonato Inglês desta temporada, o Tottenham é o grande responsável por isso. Fazendo grande campanha, o time do técnico argentino Maurício Pochettino segue no encalço do rival londrino e voltou a vencer neste sábado ao fazer 4 a 0 no Watford, em casa, com grande atuação do sul-coreano Son, que participou dos quatro gols.

O resultado levou o Tottenham a 68 pontos, na segunda colocação, mas a situação ainda é difícil para a equipe, uma vez que o Chelsea lidera com 72 e ainda não atuou na rodada. O Watford, por sua vez, sofreu um duro golpe em meio a uma temporada regular e ocupa o décimo lugar na tabela, com 37 pontos.

Neste sábado, os visitantes até conseguiram fazer frente ao Tottenham no início da partida, mas a pressão dos londrinos começou a surtir efeito e incomodar o goleiro brasileiro Gomes. Depois de grande defesa em finalização de Janssen, ele viu o atacante holandês perder chance incrível ao escorar cruzamento de Trippier na pequena área e acertar o travessão.

O Tottenham era dono do campo ofensivo e assim que aproveitou melhor as chances, definiu o triunfo ainda no primeiro tempo. O caminho foi aberto aos 32 minutos, quando Dele Alli puxou contra-ataque, tocou para Son e recebeu de volta. O meia, então, arriscou de fora da área, com muita curva, acertando o canto esquerdo e vencendo Gomes.

Somente seis minutos depois, o Tottenham voltou a aproveitar o espaço pela esquerda. Son cruzou para a área e Dier aproveitou sobra na meia-lua para encher o pé, de primeira. O terceiro saiu ainda na primeira etapa, aos 43. Desta vez, foi o próprio Son quem recebeu próximo à meia-lua e arriscou, colocado, sem chances para Gomes.

O Tottenham não diminuiu o ritmo na volta para a segunda etapa e transformou a vitória em goleada rapidamente. Logo aos nove minutos, Trippier cruzou da direita e Son chegou na segunda trave para bater de primeira, com estilo, marcando o quarto.

Só então os donos da casa passaram a administrar o resultado, mas Son estava inspirado e perderia duas grandes chances antes do apito final. Na primeira, ficou de frente para Gomes, teve tempo para dominar, mas tirou demais do goleiro e jogou para fora. Pouco depois, recebeu na área e bateu bonito, de primeira, no travessão. Harry Kane, que entrou no segundo tempo, também acertou o travessão nos acréscimos, em cobrança de falta.

Ainda sonhando com a conquista do Inglês, o Tottenham volta a campo no sábado que vem, quando recebe o Bournemouth. No mesmo dia, o Watford tentará a recuperação diante do Swansea, também em casa.