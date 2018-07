Sul-coreano Jeonbuk será o rival do Al Ain na final da Liga dos Campeões da Ásia

O Jeonbuk Hyundai Motors será o representante da Coreia do Sul na decisão da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta quarta-feira, a equipe perdeu por 2 a 1 para o FC Seoul, também sul-coreano, mas ainda assim avançou para a final, que será contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Após vencer o duelo de ida por 4 a 1, em casa, o Jeonbuk entrou com ótima vantagem para o confronto desta quarta. E a derrota por 2 a 1 em Seul acabou sendo suficiente para assegurar a sua terceira participação na final da Liga dos Campeões da Ásia - foi campeão em 2006 e vice em 2011.

Na partida desta quarta, o atacante Adriano Michael Jackson, com passagem pelo Palmeiras, abriu o placar para o Seoul aos 38 minutos do primeiro tempo, dando esperanças ao seu time, e se isolando ainda mais na artilharia do torneio, com 13 gols marcados.

Aos 14 minutos da etapa final, porém, o também brasileiro Ricardo Lopes empatou o jogo. Ao Seoul, então, só restou arrancar a vitória, aos 47 minutos, com o gol de Ko Kwang-Min. Mas quem avançou mesmo para a decisão foi o Jeonbuk.

Agora o time terá pela frente o Al Ain, campeão asiático em 2003 e vice em 2005. O time dos Emirados Árabes Unidos avançou para a decisão com uma vitória por 3 a 1 em casa e um empate por 2 a 2 como visitante com o El Jaish, do Catar, do brasileiro Romarinho.

Os jogos das finais da Liga dos Campeões da Ásia serão disputadas em 19 de novembro, na Coreia do Sul, e no dia 26, nos Emirados Árabes Unidos. O vencedor do torneio asiático vai estrear no Mundial de Clubes diante do mexicano América, nas quartas de final.