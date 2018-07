Sul-coreano marca na vitória do Hamburgo sobre o Augsburgo

Artjoms Rudnevs marcou o segundo aos 18 do segundo tempo, após troca de passes envolvendo Son e o holandês Rafael van der Vaart. No primeiro gol, Rudnevs interceptou uma bola no campo de defesa dos visitantes e achou Son livre de marcação. Foi o quinto gol do sul-coreano de 20 anos no atual Campeonato Alemão.

Depois de perder seus três primeiros jogos, o Hamburgo soma agora três vitórias nas últimas quatro rodadas, e subiu para a quarta colocação, com 13 pontos em nove jogos, 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique.

O Augsburgo, com apenas uma vitória no torneio, ocupa a antepenútlima colocação, com seis pontos em nove rodadas.