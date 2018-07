Sul-coreano vê eliminação da Copa como aprendizado O atacante Son Heung-min não escondeu sua decepção com a campanha da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014 - seu país foi eliminado na primeira fase com apenas um ponto ganho -, mas acredita que a experiência será fundamental para a sequência de competições. Com a quinta menor média de idade do Mundial, 26,2 anos, a base da seleção asiática foi o time medalhista de bronze na Olimpíada de 2012.