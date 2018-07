Sumido desde renúncia, dirigente chileno reaparece em Miami

Uma semana depois de renunciar ao comando da Federação Chilena de Futebol (ANFP, na sigla em espanhol), Sergio Jadue estava desaparecido até esta quarta-feira. Seu paradeiro só foi descoberto porque a rede de televisão estatal do Chile obteve imagens do agora ex-dirigente caminhando tranquilamente em Miami de chileno, camiseta e bermuda.

Diversos órgãos de imprensa do Chile noticiaram nos últimos dias que Jadue teria ido aos Estados Unidos para fechar um acordo de delação premiada com o FBI e cooperar nas investigações sobre corrupção no futebol sul-americano em troca de uma pena mais branda. Até agora, entretanto, isso não foi confirmado por nenhuma das partes.

Mas a confirmação de que Jadue está mesmo nos Estados Unidos serve como forte indício de que o acordo com o FBI é real. Quando questionado pela tevê estatal chilena, o ex-presidente da ANFP se negou a falar. Ele estava sem acompanhamento policial e não portava uma tornozeleira eletrônica, dada pela Justiça dos EUA àqueles que aceitaram o termo de cooperação e têm suas movimentações rastreadas.

O nome de Jadue nunca apareceu na lista de investigados pela Justiça norte-americana. Ele, entretanto, foi forçado a renunciar à presidência da ANFP depois que "não deu respostas, nem esclareceu as dúvidas levantadas" quando contratado com questionamentos por parte dos clubes chilenos.

Duas semanas atrás, a Polícia de Investigações (PDI) foi à sede da ANFP, no bairro de Quilín, em Santiago, atrás do dirigente. Também eram procurados o secretário-geral Nibaldo Jaque e outros dois dirigentes clubísticos ligados à entidade: Antonio Martínez, do Everton, e Jorge Fistonic, do Deportes Iquique. Os quatro foram intimados a depor num processo no qual a Justiça chilena investiga o pagamento de salários a dirigentes da ANFP, o que é proibido pela legislação local.