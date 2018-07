Sumido em Barueri, Kleber reclama de atuação do árbitro Nesta quinta-feira o atacante Kleber reencontrou a torcida do Palmeiras, agora como jogador gremista, e praticamente não pegou na bola no empate em 1 a 1 na Arena Barueri, pela semifinal da Copa do Brasil. E, depois do jogo, com seu Grêmio eliminado, reclamou da atuação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro.