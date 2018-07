Sunday Oliseh deixa Nigéria e reclama de falta de pagamentos

A federação deixou de paga os seus salários e fornecer benefícios prometidos para jogadores e seus auxiliares, escreveu ele, acrescentando: "Eu renunciei ao cargo de técnico das Super Águias (o apelido da seleção nigeriana)".

O antecessor de Oliseh, Stephen Keshi, queixou-se de problemas semelhantes quando estava no comando da seleção nacional. Oliseh assumiu em julho do ano passado, depois de Keshi ser despedido pelo que a Federação Nigeriana de Futebol chamou de quebra de contrato por negociar para assumir o comando da seleção da Costa do Marfim. A passagem de Keshi também foi marcada por desentendimentos com a federação, envolvendo o não pagamento de salários e outros problemas.

Recentemente, Oliseh atacou os críticos do seu trabalho à frente da seleção em vídeos publicados nas redes sociais. Na sequência da eliminação da Nigéria na fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas, em Ruanda, Oliseh classificou as críticas a ele e ao time como "insanidade". Além disso, afirmou que algumas tinham a intenção de prejudicá-lo.

Ele foi repreendido pela federação e forçado a pedir desculpas pelos ataques. Ex-jogador, Oliseh foi capitão da seleção da Nigéria e campeão olímpico em 1996, mas sua escolha para o comando da equipe foi considerado uma surpresa em função da pouca experiência como treinador.

A seleção da Nigéria está na 63ª colocação no ranking da Fifa e fará em março, dos dias 26 e 29, dois importantes duelos com o Egito pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2017. O nome do substituto de Oliseh ainda não foi definido.