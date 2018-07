Sunday Oliseh é confirmado como novo técnico da seleção nigeriana de futebol

Oliseh se encontrou com dirigentes da Federação Nigeriana de Futebol (NFF, na sigla em inglês) na última terça-feira, quando sua contratação acabou sendo aprovada pelo comitê executivo da entidade, que ainda não forneceu detalhes do compromisso assinado entre as partes.

O ex-jogador de apenas 40 anos de idade atuou pela Nigéria entre 1993 e 2002, conquistando neste período a Copa Africana de Nações em 1994, o ouro olímpico nos Jogos de Atlanta-1996, assim como disputou duas Copas do Mundo.

Novo técnico da seleção do país e com passagens como jogador por clubes de Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica, Oliseh também fez parte do grupo de estudos técnicos da Fifa, no qual ex-jogadores e treinadores analisam partidas internacionais.

Oliseh irá trazer os seus próprios assistentes para a seleção, informou a NFF, que entretanto não revelou os nomes de nenhum deles. Após a saída de Keshi, o novo técnico já irá assumir imediatamente o comando da Nigéria visando a preparação para as Eliminatórias para Copa Africana de Nações de 2017.

"Não há tempo a perder... É imperativo que Oliseh comece a trabalhar imediatamente", afirmou Mohammed Sanusi, secretário-geral da NFF, ao falar sobre a atual situação da Nigéria, país três vezes campeão africano e que, sob o comando de Keshi, ganhou em 2013 o seu primeiro título continental em 19 anos.