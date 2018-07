Sunderland anuncia contratação de Scocco, do ex-Internacional

SUNDERLAND - O Sunderland anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do atacante argentino Ignacio Scocco, que teve rápida passagem pelo Internacional do ano passado, quando foi contratado junto ao Newell''s Old Boys. Destaque na Copa Libertadores de 2013, ele chegou ao Beira-Rio após a eliminação da equipe argentina na semifinal da competição continental.

O jogador de 28 anos assinou contrato de dois anos e meio com o Sunderland e se tornou a quarta contratação da equipe inglesa neste fechamento de janela de transferências de janeiro do futebol europeu. Antes dele, chegaram ao clube Oscar Ustari e Santiago Vergini, compatriotas de Scocco, e o espanhol Marcos Alonso.

Scocco havia sido contratado pelo Inter por cerca de 6 milhões de dólares, mas acabou afastado do time comandado pelo técnico Abel Braga após admitir que estava desmotivado para seguir atuando pela equipe gaúcha. O Sunderland não revelou os números que envolveram a negociação, mas é certo que o clube brasileiro está ao menos recuperando parte do investimento feito no atleta anteriormente.

Novo reforço, Scocco esteve na última quarta-feira no Stadium of Light, casa do Sunderland, para acompanhar de perto o jogo no qual o time venceu o Stoke City por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe passou a ocupar a 17ª posição, 21 pontos, dois à frente de Fulham e West Ham, que encabeçam a área de descenso da tabela.

Ao oficializar a venda de Scocco ao Sunderland em seu site oficial nesta quinta-feira, o Inter divulgou uma curta nota na qual lembrou que o argentino marcou apenas quatro gols em 21 jogos com a camisa colorada, depois de ter sido festejado pela torcida em sua chegada ao Beira-Rio.