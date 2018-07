Sunderland bate Bolton e assume sexto lugar no Inglês O Sunderland derrotou o Bolton por 1 a 0, em casa, em uma das únicas duas partidas do Campeonato Inglês que não foram adiadas neste sábado por conta das fortes nevascas no país. O único gol do jogo foi marcado no primeiro tempo, aos 32 minutos, por Danny Welbeck, de cabeça.