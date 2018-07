Sunderland bate o Chelsea de virada e deixa a zona de rebaixamento do Inglês

O Sunderland conseguiu neste sábado um resultado importantíssimo na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Inglês. Em casa, a equipe recebeu o Chelsea, esteve atrás no placar em duas oportunidades, mas buscou a virada e venceu por 3 a 2, o que a tirou da zona da degola a somente duas partidas para o fim da competição.

O resultado deste sábado deixou o Sunderland com 35 pontos, na 17.ª colocação, ultrapassando o Newcastle, que ainda tem um jogo a mais já disputado. Por outro lado, o desinteressado Chelsea terminará mesmo o campeonato no meio da tabela. Atualmente, é nono colocado, com 48 pontos.

Mas neste sábado, foi o Chelsea quem iniciou indo para cima e precisou de 14 minutos para largar em vantagem. Cahill apareceu na área como surpresa e tentou o toque para trás, mas a bola bateu na zaga e sobrou para Diego Costa. O centroavante, então, finalizou com estilo, cruzado, sem chance para o goleiro.

O time londrino levava o confronto com certa tranquilidade, sem grandes sustos. Yedlin até levou perigo aos 25, mas o ataque do Sunderland era pouco efetivo. Até que, aos 41, Khazri aproveitou sobra fora da área após confusão e emendou lindo chute de primeira, no canto esquerdo de Courtois.

Parecia que o empate estava selado até o intervalo, mas aos 48, o Chelsea retomou a liderança. Após briga pela posse no meio de campo, Diego Costa ficou com a sobra e acionou rapidamente Matic de cabeça. O volante apareceu de surpresa na área e tocou por baixo do goleiro.

Só que o bom rendimento do Chelsea no primeiro tempo foi por água abaixo no segundo, e o Sunderland aproveitou para buscar uma virada relâmpago. Aos 22 minutos, Borini recebeu na entrada da área, dominou e bateu cruzado para marcar. Mais dois minutos, e saiu o terceiro. Desta vez, o cruzamento veio da direita, a defesa do Chelsea não conseguiu afastar e Defoe chutou firme para virar e selar o placar.

OUTROS RESULTADOS - Quem não gostou nada da vitória do Sunderland foi o tradicional Newcastle, que agora está em situação desesperadora na luta contra o rebaixamento. Neste sábado, a equipe não conseguiu passar de um empate diante do já rebaixado Aston Villa por 0 a 0, na casa do adversário.

O Newcastle soma apenas 34 pontos, na 18.ª posição, e o drama é ainda maior porque tem somente um jogo pela frente. Para não cair, precisa vencer o segundo colocado Tottenham no próximo dia 15 e torcer para que o Sunderland não vença nem Everton e nem Watford nas últimas rodadas.

Um pouco mais acima, livres de qualquer perigo, Bournemouth e West Bromwich se enfrentaram, empataram por 1 a 1 e chegaram a 42 pontos. Mesmo número do Crystal Palace, que bateu o Stoke City por 2 a 1, de virada, e também não corre mais riscos de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o West Ham praticamente deu adeus a qualquer chance de ir para a Liga dos Campeões ao ser goleado em casa pelo Swansea, por 4 a 1. O resultado o manteve em sexto, com 59 pontos, cinco atrás do Manchester City, que hoje iria para a competição continental. O Swansea, por sua vez, é o 11.º, com 46.