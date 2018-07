Sunderland derrota Blackburn no Campeonato Inglês

A recepção calorosa a O'Neill no estádio de seu novo clube foi temporariamente esquecida quando o Blackburn abriu o placar aos 17 minutos com uma cabeçada de Simon Vukcevic.

Os anfitriões, que tiveram a posse de bola a maior parte do tempo diante de um Blackburn na retranca, foram frustrados por algumas defesas do goleiro Paul Robinson até o gol de empate de David Vaughan aos 39 minutos do segundo tempo anunciar a virada.

Com dois minutos nos acréscimos o Sunderland teve uma falta concedida a 20 metros do gol, e Larsson se apresentou para bater uma bola curva.

A vitória tirou o Sunderland da zona de rebaixamento e o deixou na 16a colocação com 14 pontos em 15 jogos. O Blackburn continua na penúltima colocação com 10 pontos, dois pontos atrás do Wigan Athletic e um acima do Bolton Wanderers.

Terceiro da tabela, o Tottenham Hotspur viaja para enfrentar o Stoke City neste domingo a partir das 14h (horário de Brasília) procurando ficar a dois pontos do segundo colocado Manchester United, que bateu o Wolverhampton Wanderers por 4 x 1 no sábado.

O líder Manchester City, que tem dois pontos de vantagem, visita o quinto colocado Chelsea na segunda-feira às 18h (horário de Brasília).