Sunderland derrota Bolton sob baixa temperatura e é 6o

Em um final de semana no qual a maior parte dos jogos foi adiada por conta da forte nevasca, a partida do Sunderland na hora do almoço foi adiantada. Blackburn Rovers contra West Ham United foi a única outra atração mantida.

O Sunderland abriu o placar aos 32 minutos, quando Darren Bent controlou bem um cruzamento longo e teve um chute contido por Jussi Jaaskelainen mas reaproveitado por Danny Welbeck, que fez seu quinto gol em seis jogos.

O time ainda teve que agradecer ao goleiro Craig Gordon, que manteve a vantagem do Sunderland em um lance que lembrou um dos mais famosos momentos de sua história --a defesa impressionante de Jim Montgomery na vitória surpreendente sobre o Leeds United na final da FA Cup de 1973.

Depois que um escanteio foi cabeceado para trás, Zat Knight chutou a gol à queima-roupa, mas de alguma maneira Gordon conseguiu espalmar a bola, já quase fora de seu alcance, e desviá-la para além do travessão.

O Bolton, que começou o dia em sexto lugar, dois pontos à frente do Sunderland, pressionou pelo empate no segundo tempo. Ivan Klasnic teve duas grandes chances nos minutos derradeiros mas não foi feliz em nenhuma ocasião.

O Sunderland subiu para 27 pontos, atrás do quinto colocado Tottenham Hotspur somente em diferença de gols. O Bolton caiu para sétimo com 26 pontos.