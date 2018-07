Sunderland e Everton empatam por 2 a 2 no Inglês

Com o resultado, o Sunderland permaneceu na sétima colocação com 20 pontos, oito atrás dos líderes Chelsea e Manchester United. O Everton, por sua vez, foi aos 16 e segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

Logo no início da partida, o australiano Tim Cahill abriu o placar e colocou o time visitante em vantagem. A reação do Sunderland veio com Danny Welbeck, que empatou aos 23 do primeiro tempo e virou aos 25 da etapa final. Mas já a sete minutos do fim, Arteta assegurou a igualdade para o Everton.