Sunderland e QPR são multados por má conduta de jogadores

Sunderland e Queen's Park Rangers foram multados em R$80 mil cada por não controlarem seus jogadores em dois incidentes separados no Campeonato Inglês, informou a Associação de Futebol da Inglaterra nesta segunda-feira.

Os dois clubes admitiram a acusação de "fracassarem em garantir que os seus jogadores se comportassem de forma ordenada", disse a entidade em seu site. A multa do Sunderland refere-se a um incidente aos 31 minutos do segundo tempo no empate de 1 x 1 com o Everton, em 9 de novembro.

Os jogadores do Sunderland reagiram com irritação à decisão do árbitro Lee Mason de dar um pênalti para o Everton por uma falta em Seamus Coleman.

O QPR foi punido devido à reação de seus jogadores com a decisão do árbitro Mike Riley de anular dois gols do atacante Charlie Austin no empate de 2 x 2 com o Manchester City, no Loftus Road, em 8 de novembro.