Sunderland e West Brom seguem progredindo

Sunderland venceu o West Ham por 1-0 para alcançar o sétimo lugar da tabela com 23 pontos e deixar seu oponente em último lugar da liga, enquanto o West Brom venceu o Newcastle por 3-1 para alcançar o oitavo lugar, com 22 pontos.

O Arsenal lidera a tabela com 32 points, tendo vencido o Fulham por 2-1 no sábado. Manchester United, cujo jogo com o Blackpool foi adiado por problemas de clima, está sem segundo com 31 pontos, um ponto à frente do campeão Chelsea, cuja maré ruim continuou com um empate de 1-1 com Everton.

Sunderland e Manchester United são os únicos times a terem perdido em casa nessa temporada até agora e a equipe de Steve Bruce ganhou por pouco em uma partida apertada.