Sunderland oficializa contratação do meio campo italiano Giaccherini

SUNDERLAND - O Sunderland oficializou nesta terça-feira a contratação do meia Emanuele Giaccherini, da Juventus. O jogador de 28 anos, que defendeu a Itália na Copa das Confederações, encerrada no fim do mês passado, assinou um contrato de quatro anos com o clube inglês.

O meio-campista foi contratado por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,4 milhões), depois de ter ajudado a equipe de Turim a se sagrar bicampeã italiana, com os títulos obtidos nas duas últimas temporadas do futebol europeu. A Juventus anunciou que o Sunderland irá arcar com a quantia ao longo dos próximos três anos.

Giaccherini acumula 14 partidas com a seleção italiana, que no mês passado ficou com a terceira colocação da Copa das Confederações, depois de ter sido eliminada pela Espanha nos pênaltis, na semifinal, e levado a melhor sobre o Uruguai, também nas cobranças de penalidades. Ele também foi vice-campeão da Eurocopa de 2012, quando atuou por duas vezes pelos italianos na competição.

O meia estava na Juventus desde agosto de 2011 e acumulou 40 partidas pelo clube, marcando quatro gols em duas temporadas. A sua ida para o Sunderland já havia sido confirmada pelo técnico Antonio Conte na semana passada. No clube inglês, o jogador será treinado por Paolo Di Canio, ex-atacante italiano.