Sunderland reembolsa torcedores depois de derrota por 8 a 0

Os 2.500 torcedores do Sunderland que viajaram para assistir à humilhante derrota por 8 a 0 para o Southampton não sairão de mãos vazias. Nesta terça-feira, os jogadores do clube do nordeste inglês confirmaram que estão oferecendo um reembolso aos fãs que estiveram no St. Mary''s Stadium e acompanharam a partida do último sábado, pelo Campeonato Inglês.

Envergonhados, os jogadores já haviam levantado a possibilidade do reembolso aos fãs na última segunda-feira, como confirmou o goleiro Vito Mannone. Mas só nesta terça o clube confirmou que os atletas oferecerão o dinheiro gasto pelos torcedores nas entradas da partida.

Capitão do time e ex-atleta do Manchester United, John O''Shea comentou a atitude. "Nós ganhamos e perdemos como um time, jogadores, comissão técnica e torcida, mas nós queríamos reconhecer e agradecer os torcedores que viajaram um longo caminho para nos dar o apoio apesar de tudo e ficaram conosco até o apito final".

Os torcedores que não quiserem receber o dinheiro de volta terão a quantia destinada a instituições de caridade em Sunderland. Aqueles que quiserem o reembolso devem contactar o clube até o dia 5 de novembro. É importante ressaltar que o valor sairá dos bolsos dos próprios atletas, e não da direção.