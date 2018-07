Sunderland revela que problema cardíaco tirou holandês de jogo no fim de semana

O técnico do Sunderland, David Moyes, revelou nesta terça-feira que o lateral-esquerdo Patrick van Aanholt foi retirado da equipe no domingo, pouco antes do início do jogo pelo Campeonato Inglês com o Tottenham, por causa dos resultados dos seus exames cardíacos. A retirada do holandês do time titular do duelo no White Hart Lane pouco antes do apito inicial não havia sido explicada anteriormente. Moyes, então, declarou nesta terça que foi aconselhado por cardiologistas a não utilizar o lateral-esquerdo.

"Os controles obrigatórios com os cardiologistas, e o painel da FA (a Associação de Futebol da Inglaterra) de cardiologistas olhou para isso e nos aconselhou tardiamente no domingo que ele não deveria jogar até realizar mais testes", afirmou o treinador.

Depois disso, Van Aanholt realizou novos exames e voltará a Londres com o restante do elenco do clube do Nordeste da Inglaterra para o duelo desta quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa contra o Queens Park Rangers. Moyes ainda vai decidir se o holandês será aproveitado. Até o último fim de semana, o holandês havia sido titular em todos os jogos do Sunderland na atual edição do Campeonato Inglês - contra o Tottenham, a sua vaga foi ocupada por Jason Denayer. Com passagem pela seleção do seu país, Van Aanholt está no clube desde 2014.