Sunderland surpreende e elimina Chelsea na Copa da Liga Inglesa

SUNDERLAND - A Copa da Liga Inglesa definiu nesta terça-feira seus dois primeiros classificados para as semifinais. Um deles já era esperado, o Manchester City, que passou pelo Leicester City mesmo fora de casa, por 3 a 1. O outro, uma grande zebra: último colocado no Campeonato Inglês, o Sunderland derrotou o poderoso Chelsea de José Mourinho por 2 a 1, na prorrogação, para delírio da torcida da casa.

O Chelsea em nenhum momento mostrou o futebol que faz dele o terceiro colocado do Inglês. Mesmo assim, conseguiu o primeiro gol no início do segundo tempo, quando Azpilicueta foi à linha de fundo, cruzou e o zagueiro Cattermole tocou contra o próprio gol ao dividir com Lampard. Sem forças, o Sunderland parecia aceitar a derrota. Até que a dois minutos para o fim, Borini aproveitou confusão na área e, mesmo com pouco ângulo, bateu por baixo de David Luiz para marcar. O gol fez os donos da casa acreditarem na vaga e eles foram melhores na prorrogação. Mesmo assim, a vitória só veio no finalzinho. Borini fez bela jogada e tocou para Sung-Yueng Ki, que cortou e bateu para marcar.

Já o Manchester City não teve maiores dificuldades para passar pelo Leicester, com boa atuação de Dzeko. Sem muito espaço nas partidas do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, dada a concorrência no ataque, o bósnio aproveitou a oportunidade em uma competição de menor importância para se destacar e marcar duas vezes na vitória por 3 a 1. O resultado, no entanto, começou a ser desenhada com Kolarov. Logo aos oito minutos, o lateral cobrou falta com perfeição, no ângulo, para marcar. Aos 41, Dzeko recebeu cruzamento de Milner e tocou de cabeça para a rede. Já no segundo tempo, aos oito, o bósnio aproveitou outro grande jogada de Milner para marcar o terceiro. Ainda houve tempo para Dyer, aos 32, descontar.

As quartas de final da Copa da Liga Inglesa terão suas duas últimas partidas disputadas nesta quarta-feira, novamente com dois dos favoritos em campo. O Manchester United enfrenta o Stoke City fora de casa, enquanto o Tottenham recebe o West Ham em Londres.