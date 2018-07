Sunderland vence e se afasta da zona de rebaixamento

O escocês Steven Fletcher abriu o placar aos 5 minutos do segundo tempo para os visitantes. O Fulham, que jogava desde meados da primeira etapa com um jogador a menos, culpa da expulsão de Hangeland, empatou aos 17. Mas logo em seguida o espanhol Cuellar voltou a colocar o Sunderland na frente e Sessègnon, do Benin, completou o placar.

O Fulham, que obteve o feito de usar jogadores de 13 nacionalidades diferentes no jogo, caiu para o nono lugar, com 16 pontos, enquanto o Sunderland subiu para 12, no 15.º lugar, abrindo três em relação à zona de rebaixamento. A 12.ª rodada chega ao fim na segunda-feira, quando o West Ham recebe o Stoke.