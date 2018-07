A segunda passagem de Dunga pela seleção brasileira começa com rupturas e continuidades, como era de se esperar. O elenco que embarca hoje para realizar dois amistosos nos Estados Unidos – Colômbia, dia 5, em Miami, e Equador, dia 9, em Nova Jérsei – tem dez jogadores que disputaram a Copa e terminou em um vexatório quarto lugar. Dunga justificou dizendo que não dá para fazer milagre ou revolução em dois dias e que precisa de uma base. Já convocou Neymar para ser o centro da equipe. Nesse aspecto, as primeiras fileiras de tijolos foram alinhadas pelo prumo de Felipão.

A ruptura está na chance para jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro, como Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, do Cruzeiro, Diego Tardelli, do Atlético-MG, Gil e Elias, do Corinthians. E no discurso de que pode usar um falso camisa 9. A escolha dos goleiros (Rafael e Jefferson) expõe essa dualidade. A comissão técnica também se apresenta como inovadora, com a presença de um auxiliar pontual, cargo que nem o dono da cadeira, Mauro Silva, soube explicar direito do que se trata.

Entre 2006 e 2010, Dunga conquistou a Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, mas falhou no Mundial da África do Sul. Na avaliação da CBF, teve nota suficiente para uma nova chance. Antes de pensar em títulos, tem a missão de fazer a equipe erguer a cabeça. Gosta da expressão “vida nova”, mas sabe que não poderá esperar quatro anos para dar frutos. Os ecos dos gols da Alemanha ainda vão ecoar nos jogos dos Estados Unidos. Com isso, não dá para romper.