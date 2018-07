Superar recorde de gols de Ronaldo é grande motivação, diz Klose

SÃO PAULO - O recorde de gols em Copas do Mundo, atualmente do ex-atacante Ronaldo, é a grande motivação do alemão da Alemanha, Miroslav Klose, para entrar em forma e disputar o Mundial 2014 após uma temporada marcada por contusões. O atacante, a caminho de seu quarto Mundial, marcou 14 gols em suas participações anteriores e está empatado com o compatriota alemão Gerd Müller na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, com um gol a menos que Ronaldo.

"Aqueles que me conhecem sabem que esse é um objetivo que eu tenho", disse o jogador de 35 anos, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no norte da Itália, onde a seleção da Alemanha está se preparando para a Copa. "Com um gol eu me igualo na ponta. Eu preciso de dois para ser o líder", acrescentou o atacante da Lazio. "Estou num caminho bom. Os preparadores físicos aqui me conhecem e sabem do que eu preciso. Eu espero estar 100 por cento no torneio."

Klose também pode quebrar o recorde de 68 gols pela Alemanha de Mueller, que já dura 40 anos, antes da Copa do Mundo. Se marcar uma vez nos amistosos contra Camarões e Armênia, em 1º de junho e 6 de junho, ele chegará a 69 gols pela seleção alemã. A Alemanha está no Grupo G do Mundial, ao lado de Gana, Portugal e Estados Unidos.

Klose, que jogou seu primeiro Mundial em 2002, é o único atacante experiente no elenco provisório de 27 jogadores do técnico Joachim Loew, enquanto Kevin Volland, do Hoffenheim, é o único outro homem de área do time. Mario Gomez não foi convocado devido a problemas com contusões e Max Kruse, do Borussia Moenchengladbach, foi deixado de lado, o que deixa Klose como o provável líder do ataque alemão, ainda que o treinador já tenha utilizado uma formação sem atacantes de referência.

"Também posso jogar na posição de 'falso nove'", disse ele. "Vou dar o meu máximo em cada treinamento. Experiente ou não, vou me apresentar em todos os treinos para que eu não possa ser ignorado. Mas acredito que vou jogar."