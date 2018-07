Supercopa da Itália será disputada no Catar em dezembro

Juventus e Milan vão se enfrentar pela Supercopa da Itália em Doha, no Catar, em 23 de dezembro. Foi o que confirmaram nesta sexta-feira a Associação de Futebol do Catar e a Serie A, responsável pela organização do Campeonato Italiano.

Esta será a nona vez que a competição, realizada em um jogo único, vai ser disputada fora da Itália e a segunda em Doha - na primeira oportunidade, em 2014, o Napoli venceu a Juventus na disputa de pênaltis, após um empate por 2 a 2.

O tradicional confronto reúne os vencedores do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. Porém, como a Juventus foi campeã das duas competições na temporada passada, o seu adversário vai ser o Milan, que foi o outro finalista da Copa da Itália. Assim, a edição de 2016 da Supercopa da Itália vai reunir seus dois maiores campeões, pois a Juventus soma sete títulos, um a mais do que o Milan.

O estádio e o horário da partida ainda não foram anunciados pelos organizadores. O Catar será o país-sede da Copa do Mundo de 2022. "Nossos fortes laços com o futebol italiano são proporcionais ao nosso compromisso de organizar eventos de alto nível mundial para a família global do futebol", afirmou o xeque Hamad bin Khalida Al Thani, presidente da associação do Catar.