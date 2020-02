Supercopa do Brasil: ingressos, transmissão, premiação, times e mais informações

A Supercopa do Brasil volta a ser realizada nesta temporada, após 28 anos sem disputa. O torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é disputado pelo último campeão brasileiro e pelo campeão da Copa do Brasil. Assim, Flamengo e Athletico-PR disputarão a taça e a premiação da competição no dia 16 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A competição será disputada em jogo único, seguinte a tendência de grandes finais de torneios pelo mundo. O Estado destaca as principais informações e tira as dúvidas dos torcedores.

Quando é a Supercopa?

O jogo acontecerá no dia 16 de fevereiro, às 11h (horário de Brasília). Inicialmente, a decisão aconteceria no dia 19 de janeiro, mas a data foi alterada pelo fato do Flamengo ter disputado o Mundial de Clubes e seus principais atletas ainda estarem de férias.

Ingressos para a Supercopa

Os torcedores que quiserem assistir ao jogo no estádio já podem comprar ingressos pelo site Futebol Card. Os preços variam de R$ 100 a R$ 600.

Onde assistir a Supercopa do Brasil?

Flamengo x Athletico vai passar na TV Globo e também no SporTV. Os dois canais vão fazer transmissão online em seus sites e aplicativos.

Por que a Supercopa será em Brasília?

A ideia da CBF é fazer com que o torneio volte a ser disputado em todos os anos e há um rodízio de local da partida. “Iniciaremos por Brasília e nossa ideia é espalhar essa experiência para uma grande cidade brasileira a cada ano. Vamos abrir a temporada com um importante título em disputa e proporcionar uma experiência diferenciada para os torcedores que forem", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Premiação da Supercopa

O campeão vai levar R$ 5 milhões e o vice-campeão ficará com R$ 2 milhões.

Quais clubes estão na Supercopa?

Apenas o Flamengo, campeão brasileiro, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, vão disputar o torneio.

Como funciona a competição

O torneio é extremamente simples. Será disputado apenas um jogo e o vencedor é o campeão. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

História da competição

O torneio foi realizado em duas outras edições e sempre foi entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. As duas edições realizadas foram em 1990 e 91 e desde então, foi paralisada. De acordo com o regulamento do torneio, se o mesmo time conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil, a Supercopa terá a participação deste clube e mais o vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

Lista de campeões da Supercopa

O primeiro campeão foi o Grêmio. Em 1990, a equipe gaúcha derrotou o Vasco no placar agregado por 2 a 0, em partida que valeu pela Supercopa e também pela Libertadores de 90. No ano seguinte, o campeão foi o Corinthians, que derrotou o Flamengo por 1 a 0, em jogo único.