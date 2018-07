'Superei as vaias e fiz os três gols', comemora atacante Luciano

Antes de marcar os três gols no jogo, Luciano havia desperdiçado duas chances claras. Numa delas, ele foi vaiado por parte da torcida corintiana. O atacante, no entanto, não se abateu dentro de campo. E acabou sendo decisivo para o Corinthians ganhar do Goiás por 5 a 2, na noite desta quinta-feira, no Itaquerão. "A torcida é assim mesmo, quer o melhor para o time. Superei as vaias e fiz os três gols", afirmou o artilheiro da noite.

Com a atuação perfeita, Luciano, que chegou aos 11 gols na temporada, volta a brigar por um lugar na equipe titular do Corinthians. "Esse jogo é bom para recuperar espaço que tinha perdido no time", afirmou o atacante, que não marcava um gol desde o dia 6 de julho, no amistoso contra o Uberaba.

Mas, apesar dos gols marcados nesta quinta-feira, Luciano tem uma dura concorrência pela vaga no ataque corintiano. Os dois titulares atualmente são o peruano Guerrero e o paraguaio Romero. Além disso, Romarinho aparece como opção ofensiva para Mano Menezes.