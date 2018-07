Superprotegido, Blatter volta ao Brasil para semifinais

RIO - Sob forte esquema de segurança, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, voltou ao Brasil para acompanhar as semifinais da Copa das Confederações. Depois do aumento dos protestos em todo o País, o dirigente havia deixado o Brasil - surpreendendo o governo federal - na quarta-feira da semana passada, com o pretexto de participar da abertura do Mundial Sub-20, na Turquia.

Blatter, que passou os últimos dias em sua casa, em Zurique (SUI), chegou ao Rio nesta quarta-feira e deve viajar, ainda nesta manhã, segundo a Fifa, para Belo Horizonte. Na porta do Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, um forte aparato foi montado para escoltar o presidente da entidade até o local do voo - uma base aérea não informada pela Fifa. Foram posicionadas na porta do hotel nove motocicletas para fazer a escolta do dirigente.

Em Belo Horizonte, outro esquema grandioso de segurança aguarda o dirigente. Caso haja necessidade, Blatter pode ser transportado de helicóptero para o Mineirão, local da partida entre Brasil e Uruguai, às 16 horas, pelas semifinais da Copa das Confederações. Segundo a Fifa, nesta quinta-feira Blatter estará em Fortaleza para assistir Espanha x Itália, o outro jogo que definirá mais um finalista da competição.

Na sexta-feira, o presidente da Fifa vai conceder entrevista coletiva no Rio. Será a primeira desde o início desta edição da Copa das Confederações, cujo jogo de estreia aconteceu em 15 de junho, e o aumento dos protestos em todo o País.