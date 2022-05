Suposta demissão de Barbieri do Red Bull Bragantino movimenta a internet e gera confusão

Uma suposta demissão do técnico Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, agitou as redes sociais na noite deste sábado. A derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, teria motivado a saída.

Após o apito final, viralizaram diversas postagens de perfis no Twitter confirmando a saída de Barbieri em mais um tropeço do time do interior paulista – o terceiro seguido no Brasileirão. A informação teria sido vista “inicialmente nas próprias redes do clube”. E gerou informações imprecisas, até o esclarecimento da assessoria de imprensa, por volta das 22 horas.

Leia Também Palmeiras leva a melhor na bola parada, bate o Red Bull Bragantino e volta a vencer no Brasileirão

A assessoria de comunicação do Red Bull Bragantino assegurou que nada de oficial tinha sido publicado em suas redes sociais. Além disso, que não há nenhuma possibilidade da saída do técnico neste momento.

Com Maurício Barbieri, o Red Bull Bragantino é o sétimo colocado do Brasileirão, com nove pontos ganhos. Quatro pontos a menos que o líder Corinthians. Na Copa Libertadores, o time é o vice-líder do Grupo C, com cinco pontos. Um ponto a mais que o Nacional-URU (3º colocado) – apenas os dois primeiros de cada chave avançam às oitavas de final.

Com Barbieri, o Red Bull Bragantino volta a campo na terça-feira para enfrentar o Estudiantes, às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.