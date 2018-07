Surpresa, Costa Rica diz que Inglaterra é favorita A Costa Rica é a grande surpresa da Copa até aqui. É a única seleção já classificada no "grupo da morte", o D, e vai poupar dois jogadores no jogo desta terça-feira contra a já eliminada Inglaterra. Mas o técnico Jorge Luis Pinto prefere que sua equipe continue correndo por fora. "A favorita para o jogo é a Inglaterra por muitas razões: camisa, história. Nós vamos competir, brigar, queremos a vitória, mas favoritos não somos", afirmou o treinador, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no Mineirão, palco deste duelo diante dos ingleses.