Surpresa das Eliminatórias, Islândia agenda amistosos em preparação para a Copa

Surpresa das Eliminatórias Europeias, a Islândia já inicia a preparação para a sua primeira Copa do Mundo da história. De olho no Mundial da Rússia, no próximo ano, a seleção islandesa marcou dois amistosos, contra a República Checa e contra o Catar, ambos em novembro.

+ Itália vai encarar a Suécia na repescagem das Eliminatórias da Copa

O primeiro jogo, contra os checos, será no dia 8 do próximo mês. E o amistoso contra os futuros anfitriões da Copa de 2022 está marcado para o dia 14. A Islândia vai disputar os amistosos nas últimas duas datas Fifa da temporada, que serão usadas para as disputas finais das Eliminatórias - no caso da Europa serão realizadas as partidas da repescagem.

Nenhum dos dois rivais da Islândia se classificaram para a Copa da Rússia. Já a equipe islandesa obteve a vaga direta no Mundial ao obter o primeiro lugar do Grupo I das Eliminatórias Europeias, surpreendendo rivais como Croácia e Ucrânia.

+ FERA: Islândia se classifica à Copa e comemora da melhor maneira possível

Menor país em população a se classificar para uma Copa, a Islândia vem brilhando desde o ano passado, quando foi até as quartas de final da Eurocopa.