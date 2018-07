Surpresa, lateral Pablo comemora boa fase no Cruzeiro Com a saída de Jonathan para o Santos no fim do ano passado e o baixo rendimento de Rômulo no início da temporada, a vaga na lateral direita do Cruzeiro acabou sobrando para Pablo. Contratado no meio do ano passado, o polivalente jogador - pode atuar também na lateral esquerda e como volante - pouco atuou em 2010, mas tem contado com a confiança de Cuca este ano.