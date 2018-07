Surpresa: Mano muda o esquema tático

Divulgação/CBF

DERBY - Já prevendo um jogo mais forte contra a Ucrânia nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Pride Park, em Derby, na Inglaterra, o técnico Mano Menezes decidiu mudar seu esquema tático. No terceiro amistoso da seleção, vai reforçar o meio de campo e trocou o 4-3-3 (adotado desde que assumiu a seleção) pelo já sinalizado 4-4-2. Para isso, tirou o atacante Philippe Coutinho para a entrada do meia Elias - no restante, a escalação será a mesma da vitória sobre o Irã.

Nos dois primeiros amistosos que fez, Mano Menezes apostou no esquema com três atacantes. Assim, conseguiu vencer os Estados Unidos por 2 a 0, no dia 10 de agosto, em Nova Jersey, e o Irã por 3 a 0, na quinta-feira, em Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos.

Agora, porém, preferiu deixar apenas dois no ataque: Robinho e Alexandro Pato. "O Elias no meio de campo dá um pouco mais de consistência", justificou o treinador, após o treino de reconhecimento do gramado do Pride Park, realizado nesse domingo.

Além da preocupação com a força ucraniana, a mudança mostra também que o técnico Mano Menezes ainda está testando variações nessa nova fase da seleção brasileira. Enquanto o Brasil tem um time considerado mais "leve", a Ucrânia é marcadora e vem com esquema tático 4-5-1, o que pode criar dificuldades para a saída de bola.

"O ritmo de jogo deve ser mais intenso", aposta o treinador. "Se você não pode propor um contato físico, tem de ser inteligente para fugir dele."

Desfalque rival. A principal estrela do time ucraniano, o atacante Andriy Shevchenko, não estará em campo, ele foi cortado devido a uma lesão. Depois de atuar durante todo o jogo contra o Canadá - empate por 2 a 2 -, na semana passada, o jogador chegou a viajar com a delegação para a Inglaterra, mas ficará em Derby apenas para dar apoio aos companheiros.

Até agora, o trabalho de Mano Menezes tem sido um grande sucesso. Fazendo uma grande renovação no grupo, após a disputa da Copa do Mundo na África do Sul, a seleção saiu vencedora nos dois amistosos que fez e o clima de distensão é visível dentre os jogadores. "O pessoal teve uma identificação muito legal, isso ajuda dentro de campo", diz o goleiro Victor, atleta do Grêmio, já treinando por Mano Menezes, um dos titulares do time.

Assim, o Brasil encara mais um teste nessa nova fase. E o jogo contra a Ucrânia também não deixa de ser uma boa preparação para o próximo desafio, na verdade o maior de todos: o amistoso contra a Argentina, marcado para o dia 17 de novembro, em Doha, no Catar.