Surpresa no amistoso, Fred comemora chance na seleção brasileira

O meia Fred foi convocado às pressas pela seleção brasileira para substituir o volante Luiz Gustavo, lesionado, e virou titular no primeiro amistoso antes da Copa América. O jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, deixou de ser apenas opção para a Copa América, enfrentou o México, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e agora espera ganhar ainda mais a confiança do treinador.

A participação no amistoso deste domingo foi a segunda chance de Fred com Dunga. Na primeira, em novembro do ano passado, o meia também substituiu um lesionado: Rômulo, do Spartak Moscou, da Rússia. "Tenho que continuar trabalhando firme para quando o Dunga precisar de mim. Vou precisar jogar o que joguei hoje (domingo) ou até melhor", disse.

Fred entrou em campo como titular na vitória por 2 a 0 sobre o México no primeiro jogo dele pela seleção principal em território brasileiro. A emoção foi diferente de quando defendeu em amistosos a equipe olímpica. "Dá um frio na barriga. Assim que começa o jogo a gente começa a se soltar aos poucos e tudo melhora", afirmou o atleta de 22 anos. Surpresa no time, Fred deu lugar a Felipe Anderson no segundo tempo. A alteração é um teste para a equipe olímpica, da qual os dois fazem parte.

A carreira de Fred já teve outras surpresas parecidas. Logo que deixou o Internacional, em 2013, estreou pelo Shakhtar Donetsk com gol e título da Supercopa da Ucrânia, quando marcou duas vezes nos 3 a 1 contra o Chornomorets Odessa. "Vou guardar na minha memória esse jogo pela seleção. Quando estreei, guardei a camisa. Já estou no grupo da Copa América e foi muito bom jogar no Brasil, com o calor da torcida".