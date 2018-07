Surpreso com internação, Pato quer vitória para Muricy

Alexandre Pato foi pego de surpresa com a internação do técnico Muricy Ramalho. O atacante do São Paulo ficou sabendo da arritmia do comandante quando chegou nesta sexta-feira ao CT da Barra Funda, na capital paulista, e espera que o grupo consiga os três pontos sobre o Fluminense no sábado para homenagear o treinador. "É uma pena o que aconteceu com ele, soubemos que já está melhor, mas temos de ir em busca do resultado positivo. Será uma vitória para dedicar ao Muricy", avisa.

O jogador revela que os jogadores se reuniram antes do treinamento com dirigentes e comissão técnica para receber as notícias da saúde de Muricy. "Nos disseram que ele já melhorou, o que é bom. Foi uma surpresa o que aconteceu. Nos reunimos para conversar sobre isso, a diretoria falou e tranquilizou o grupo. O estresse pode culminar em muita coisa, mas vamos atrás de um bom resultado para que ele possa ficar bem feliz", diz.

Pato brinca dizendo que, com a ausência de Muricy, terá de ouvir menos palavrões vindos do banco de reservas, mas acha que o auxiliar Milton Cruz terá uma postura muito parecida com a do comandante. "A gente vai perder muito nos xingamentos do professor. Quando ele está nervoso é difícil ficar escutando. Mas o Milton cobra muito os jogadores nos treinamentos e deve fazer isso no jogo", afirma.