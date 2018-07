Surpreso, Hazard discorda de elogio de técnico belga O meia Eden Hazard se surpreendeu com a crítica positiva a seu respeito do técnico da Bélgica, Marc Wilmots, após a partida de estreia do país na Copa do Mundo, na segunda-feira. Na ocasião, apesar de ter tido atuação discreta, ele deu passe para o gol da virada de sua equipe, em sofrida vitória por 2 a 1 sobre a Argélia, e o treinador disse em seguida que o atleta pode se tornar um dos cinco melhores jogadores do mundo.