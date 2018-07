Surpreso, zagueiro Marcelo celebra temporada 'especial' no Botafogo

Com 21 anos, Marcelo se consolidou entre os profissionais do Botafogo nesta temporada, após receber algumas oportunidades em 2016. Consolidado como uma das opções do técnico Jair Ventura para o sistema defensivo, ainda que não seja titular, o zagueiro destaca a importância da experiência que vivendo nesta temporada, especialmente a participação na Copa Libertadores, além de ter admitido certa surpresa com o modo como a sua carreira vai se desenvolvendo.

"Quando subi ano passado me inspirei muito no Carli. Dentro de campo ele impõe respeito, os árbitros respeitam. Me espelho muito nele e no Emerson Silva. São excelentes zagueiros. Quando subi a expectativa era de jogar pelo menos o Carioca, mas com a lesão do Carli surgiu a oportunidade. Fiquei até surpreso quando fiz minha estreia, contra o Nova Iguaçu. Meu primeiro ano como profissional e poder disputar uma Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro é muito especial para quem está começando", disse.

O foco do Botafogo está na Libertadores, com o jogo de ida das quartas de final contra o Grêmio, agendado para 13 de setembro. Antes, porém, o time vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. E Marcelo assegura que o time pode se vingar da recente eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o rival.

"Se o Jair vai poupar ou não eu não sei, mas quem entrar vai substituir à altura e acredito que todos os jogadores estão preparados para enfrentar o Flamengo. No primeiro jogo pela Copa do Brasil nem tanto, mas no segundo jogo fomos superiores ao Flamengo. Mataram a partida numa jogada individual. Temos que manter a mesma pegada e impor algo a mais para vencê-los", disse.