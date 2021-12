Surto de covid-19 adia jogo do Leeds United contra o Aston Villa pelo Campeonato Inglês

Os casos de covid-19 seguem afetando o calendário do Campeonato Inglês. Neste domingo, poucos minutos antes do início da tradicional rodada do Boxing Day, mais um jogo do Leeds United foi adiado. Trata-se da partida contra o Aston Villa, marcada inicialmente para terça-feira, dia 28.

O Leeds vem sendo um dos clubes mais afetados pela nova onda de casos da doença no futebol inglês nas últimas semanas. O time do brasileiro Raphinha, da seleção brasileira, precisou ter seu centro de treinamento fechado nos últimos dias. Foram cinco casos no elenco e na comissão técnica confirmados na quinta-feira passada.

Este surto fez o Leeds pedir o adiamento da partida contra o Liverpool, marcada para este domingo. Como os jogadores ainda não foram reintegrados ao time, o clube pediu também a postergação da partida contra o Aston Villa, o que foi atendido pela Premier League, que organiza o Campeonato Inglês.

O próprio rival do Leeds também enfrenta a covid-19 em suas dependências. No sábado, a direção do Aston Villa confirmou que o técnico Steven Gerrard testou positivo para a doença.

"O adiamento é resultado dos casos atuais de covid-19 e lesões no Leeds, que já tinha tido seu jogo contra o Liverpool adiado, pelos mesmos motivos. O Conselho (da Premier League) aceitou o pedido porque o time não conta com o número mínimo exigidos de jogadores para jogar a partida", informou a Premier League, em comunicado.

Trata-se do 14º jogo do Inglês adiado nas últimas semanas em razão da covid-19. Das nove partidas marcadas para o Boxing Day, neste domingo, três foram postergadas e estão sem novas datas.