Surto de covid-19 faz Premier League adiar segundo jogo seguido do Aston Villa

A Premier League, empresa que cuida da organização do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira, que adiou a partida entre Aston Villa e Everton após um surto de covid-19 no elenco do time de Birmingham. O jogo pela 19.ª rodada da competição estava marcado para este domingo, em Birmingham, e ainda não tem uma nova data.

O próprio Aston Villa pediu o adiamento da partida. Todo o time principal e o estafe da equipe estão isolados desde a semana passada depois que nove jogadores e cinco funcionários testaram positivo para o novo coronavírus. O centro de treinamento do clube foi fechado e só será reaberto na próxima segunda-feira.

A Premier League já havia adiado o jogo entre Aston Villa e Tottenham, que aconteceria na última quarta-feira, em Birmingham. A organização ainda anunciou que a partida do time de Birmingham e Newcastle, que estava marcada para o início de dezembro do ano passado e adiada por conta do surto de covid-19 no elenco do Newcastle, foi reagendada para o próximo dia 23.

Devido ao surto do novo coronavírus no clube ocorrido na semana passada, o Aston Villa já havia tentado mudar a data do jogo contra o Liverpool, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Porém, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) não cedeu e a partida ocorreu na última sexta-feira com goleada do time de Liverpool por 4 a 1.